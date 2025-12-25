Zelensky: ‘russi barbari che non credono in Dio’

Premessa: il commediante ucraino ha rifiutato la tregua di pace per Natale sia nel 2023 che nel 2024 (vedi in fondo all’articolo)

Oggi Zelensky scrive su X: “Ho avuto una conversazione piacevole e calorosa con Sua SantitÃ il Patriarca Ecumenico Bartolomeo. L’ho ringraziato per i suoi sinceri auguri di Natale agli ucraini e per il suo sostegno alla nostra difesa della vita e ai nostri sforzi diplomatici.

Purtroppo, anche la vigilia e la notte di Natale, l’esercito russo non ha smesso di colpire brutalmente l’Ucraina, prendendo di mira il nostro sistema energetico e la nostra popolazione. Si sono verificati blackout in molte delle nostre cittÃ e villaggi.

Durante la nostra conversazione Ã¨ stata espressa una valutazione molto accurata di tutto ciÃ²: purtroppo, abbiamo a che fare con barbari che, in fin dei conti, non credono nemmeno in Dio. Questo Ã¨ ciÃ² che la Russia Ã¨ diventata â€“ e non se ne vergogna affatto. Al contrario, stanno cercando di fare della loro sete di morte il fondamento dell’orgoglio nazionale in Russia.

Continueremo a contrastare la guerra e l’aggressione russa in ogni modo possibile, difendendo le nostre vite, le vite degli ucraini e le vite di tutte le persone che soffrono perchÃ© questa guerra Ã¨ ancora in corso.

Sono grato per la disponibilitÃ di Sua SantitÃ nel continuare a sostenere tutti gli sforzi per la pace.

Cristo Ã¨ nato! Glorificatelo!”

