Discorso di Natale di Zelensky: “abbiamo tutti un sogno, che Putin muoia”

Niente tregua di Natale tra Russia e Ucraina. La sera della Vigilia il presidente Volodymyr Zelensky ha salutato i cittadini ucraini con un video messaggio: “Chiediamo la pace per l’Ucraina. Combattiamo e preghiamo per questo. Lo meritiamo”.

Il sogno “condiviso”

Nel suo discorso Zelensky si è anche augurato la dipartita di Vladimir Putin, senza chiamare esplicitamente il presidente russo per nome, definendola un “sogno condiviso” degli ucraini: “Celebriamo il Natale in un momento difficile. Purtroppo, non tutti siamo a casa stasera. Purtroppo, non tutti hanno ancora una casa. E purtroppo, non tutti sono con noi stasera. Ma nonostante tutte le sofferenze portate dalla Russia, non è in grado di occupare o bombardare ciò che più conta. Questo è il nostro cuore ucraino, la nostra fiducia reciproca e la nostra unità. Oggi condividiamo tutti un sogno. Ed esprimiamo un desiderio, per tutti noi. ‘Che muoia’, ognuno di noi potrebbe pensare tra sé e sé. Ma quando ci rivolgiamo a Dio, ovviamente, chiediamo qualcosa di più grande. Chiediamo la pace per l’Ucraina. Lottiamo per essa. E preghiamo per essa”.

