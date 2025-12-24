Von der Leyen non la chiama censura, ma “pre-bunking”. Orwell

Lei non la chiama censura, ma “pre-bunking” (resistenza preventiva alla “disinformazione”, ovvero al dissenso)

di Rob Roos (ex membro del Parlamento europeo – ECR): “Le parole sono importanti. Questo tipo di inquadramento riecheggia la logica descritta in 1984 di Orwell: ridefinendo il linguaggio, si ridefinisce ciò che le persone percepiscono come accettabile o addirittura reale.

Ciò che molti ignorano è che il Digital Services Act ( #DSA ) ha effetti extraterritoriali. Le grandi piattaforme online che operano a livello globale sono tenute a rispettare le normative dell’UE in tutto il mondo. In pratica, ciò significa che i contenuti pubblicati dagli utenti negli Stati Uniti possono essere limitati o rimossi a livello globale se ritenuti in violazione delle normative dell’UE, anche quando tali contenuti sono legali ai sensi della legge statunitense e protetti dal Primo Emendamento.

Di conseguenza, le tutele della libertà di parola negli Stati Uniti possono essere indirettamente compromesse, non dai tribunali statunitensi, ma dalla pressione normativa dell’UE sulle piattaforme tecnologiche globali. Allo stesso tempo, il DSA incentiva anche le piattaforme a sopprimere o declassare preventivamente i contenuti critici nei confronti delle istituzioni o delle politiche dell’UE, per timore di sanzioni o conseguenze legali.

Questo sposta il potere dai cittadini alle autorità di regolamentazione e alle grandi aziende, che agiscono da guardiani della libertà di parola. Sempre più spesso, l’Unione Europea non sembra più al servizio dei cittadini; al contrario, li governa, decidendo quali opinioni sono accettabili, quali narrazioni sono “sicure” e quali voci dovrebbero essere messe a tacere.

La mancanza di libertà di parola è il vero pericolo per una democrazia sana.