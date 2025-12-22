Mosca: ‘assassinato generale di stato maggiore, sospettiamo Kiev’

Mosca, assassinato gen. Fanil Sarvarov

“Un ordigno piazzato sotto il telaio di una automobile Ã¨ stato fatto esplodere la mattina del 22 dicembre (…) a Mosca e il gen. Fanil Sarvarov, capo del Dipartimemto di addestramento operativo dello Stato maggiore russo, Ã¨ morto a causa delle ferite riportate”.

Lo scrive l’agenzia russa Tass, che cita la portavoce del comitato investigativo russo, Svetlata Petrenko, aggiungendo che le autoritÃ  sospettano la mano dei servizi ucraini nell’attentato.
Poco prima si era saputo dell’esplosione di un’auto nel cortile di un palazzo nella zona sud di Mosca.
ANSA – foto NEXTA da X

