Come si rinforza il sistema immunitario?

di Giuseppe di Bella – In questa sintesi sulla possibilità di regolare e potenziare il sistema immunitario, ho fatto riferimento a dati recenti della letteratura che stanno ulteriormente confermando a livello di evidenza scientifica, ed estendendo, il potenziale terapeutico sinergico di retinoidi vitamine E , D3 , C, Melatonina.

Sta emergendo progressivamente l’estensione e la portata terapeutica dei retinoidi , particolarmente dell’acido retinoico, le caratteristiche ,proprietà e azione bio-molecolare della sua complessa espressione recettoriale articolata sui 3 istotipi alfa,beta e gamma per le due strutture recettoriali RAR e RXR . La loro localizzazione regolatoria in siti strategici delle funzioni vitali , le membrane plasmatiche e quelle nucleari, ne conferma le funzioni vitali.

Si è accertato che durante i processi fisiologici di senescenza le cellule, possono evolvere in tumore o seguire un percorso fisiologico in base al tipo di fenotipo secretorio associato alla senescenza (SASP) I recettori dell’Ac retinoico , in particolare RAR beta attivano i SASP oncosoppressori con evidenti proprietà preventive e terapeutiche oncologiche . Il dato è documentato da studi sperimentali e preclinici di tumori prostatici e confermato dalla nostra esperienza clinica, sui tumori prostatici già pubblicata su www.pubmed.gov cui seguirà una casistica su oltre un centinaio di casi in gennaio o febbraio.

Gli isotipi RAR (α, β e γ) insieme a tre isotipi RXR (α, β e γ), si legano come eterodimeri RXR/RAR agli elementi di risposta dei geni bersaglio dell’Ac Retinoico per generare un elevato grado di complessità e diffusi effetti pleiotropici finalizzati alla realizzazione e mantenimento dell’equilibrio biologico .L’Ac retinoico ha sequenze di riferimento in molti geni , attivando il RIG ( retinoico indicibile gene) promuove una riprogrammazione metabolica , glicolitica ,biomeccanica attivando a livello mitocondriale la glicolisi del glicogeno con incremento immediato della biodisponibilità energetica per la proliferazione , maturazione , chemiotassi delle cellule dendritiche . Attiva anche il gene ISG ( Interferone Stimolato Gene) con una cascata di attivazioni di decine di geni e relative proteine che svolgono un ruolo essenziale nella modulazione fisiologica immunitaria . I recettori RAR del dominio immunoglobulinico delle cellule T promuovono l’attività antitumorale dei linfociti T γ δ2in cui sono altamente espressi.

I livelli sierici di Ac Retinoico sono anche negativamente correlati con l’abbondanza di Tim-3 sulle cellule T γ δ2 circolanti. Studi sperimentali hanno dimostrato che la segnalazione RA/RAR agisce direttamente sulle cellule T γ δ2, reprimendo l’espressione di Tim-3, promuovendo l’attivazione di NF-κB e aumentando la produzione di citochine antitumorali. In particolare, l’integrazione di Ac retinoico ha migliorato l’efficacia dell’immunoterapia antitumorale mediata dalle cellule T γ δ2.

Non è ancora stato chiarito in quali rare situazioni patologiche , possa essere espresso il recettore RARγ oncogeno, che comunque può essere inattivato da un flavonoide l’Acacetina, che ne blocca l’azione . Il bersaglio terapeutico della via dell’acido retinoico è promettente anche per lo sviluppo di nuovi farmaci che possano anche riprogrammare le cellule staminali tumorali.

E’ essenziale in questo contesto realizzare una somministrazione sequenziale di farmaci finalizzata al raggiungimento dei bersagli terapeutici. Infatti solo un DNA rilassato , decompattato è accessibile ai fattori di trascrizione attivati dai recettori nucleati di retinoidi, vitamina D3 e Melatonina . Il Butirrato di Sodio inibendo le deacetilasi consente il rilassamento del DNA , la sua decompattazione ,realizzando il contatto delle sequenze bersaglio del DNA con i citati fattori di trascrizione La regolazione bioenergetica a livello fisiologico è alla base di una modulazione immunitaria ottimale , volta ad attivare la fosforilazione ossidativa e non la glicolisi con la valorizzazione terapeutica di coenzimi della vitamina B2 ( contenuta nel tanto demonizzato latte ):- il Flavin Adenina Dinucleotide, un importantissimo coenzima trasportatore di elettroni (FAD/FADH2) nel metabolismo cellulare, essenziale per il ciclo di Krebs e la catena respiratoria,e la vitamina B3 ,NAD (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) . Sono coenzimi fondamentali, che trasportano elettroni e ioni idrogeno (energia) tra le molecole, essenziali per centinaia di reazioni cellulari, dalla respirazione cellulare (produzione di ATP) alla riparazione del DNA e alla regolazione genica.

Per questo il Prof Luigi Di Bella in tante situazioni patologiche prescriveva gli esteri fosforici del gruppo B in cui NAD e FAD sono già contenuti , oltre alla possibile regolazione di altre molteplici funzioni vitali . Oggi la specialità non è più in produzione , ma farmacie galeniche ne continuano la produzione con positivi risultati che ho avuto modo di verificare anche su di me. Uno degli aspetti negativi potenzialmente cancerogeni di una prevalenza della glicolisi ( soprattutto nei diabetici ) a scapito della fosforilazione ossidativa, è l’ipossia ,la diminuzione dell’ossigeno e aumento dell’acidità con attivazione di un fattore di trascrizione potenzialmente oncogeno : HIF( ipossia indotto fattore) che promuove la produzione del fattore di crescita VEGF dell’angiogenesi tumorale .

La melatonina attivando scambi e perfusione emotissutali contrasta la formazione di HIF. La sua azione può essere sinergicamente potenziata dall’impiego di un prodotto biologico la Carnosina,( formata da 2 aminoacidi alanina e istidina), che pertanto ha proprietà di prevenzione e terapia oncologica in assenza di tossicità. Sulla recente disinformazione su presunta ed inesistente cardiotossicità della melatonina è pubblicato sulle maggiori banche dati biomediche l’esatto contrario :-La Melatonina esercita un potente effetto di prevenzione di cardiopatie e di eventi gravi che possono seguire la riperfusione di organi ischemici , danni evitati dall’impiego di alte dosi di melatonina.

Ho anche evidenziato il valore terapeutico delle immunoglobuline non più reperibili in Italia da decenni, ma all’estero senza difficoltà. Sono prodotte dai linfociti B e dal sistema reticoloendoteliale costituiscono componenti fondamentali dei meccanismi di difesa antinfettivi, sono anticorpi che proteggono da infezioni e malattie ,sono anche specifici per singole infezioni e si possono somministrare nelle singole patologie infettive per prevenirle e curarle ,come ad esempio il siero antitetanico . Non inducono eventi avversi che non si possono escludere nei vaccini ,che potrebbero in larga parte sostituire , come aveva sostenuto il Dr De Donno relativamente all’impiego di immunoglobuline cioè anticorpi specifici per il Covid .

Ho cercato in questa sintesi di richiamare l’attenzione su molecole biologiche le cui proprietà terapeutiche di prevenzione antinfettiva e oncologica sono sempre più ampiamente e chiaramente documentate a livello di evidenza scientifica ma non ancora valorizzate in terapia. Intendo con queste comunicazioni adempiere al mio primario dovere di medico :pubblicare , diffondere dati scientifici ,concezioni cliniche percorsi terapeutici che possano sollevare dalle sofferenze e prevenire ,trattare patologie non solo infettive e degenerative ma drammatiche come il cancro superando condizionamenti finanziari politici o ideologici Lo studio delle evidenze scientifiche ,le esperienze cliniche proprie e dei colleghi devono essere finalizzate unicamente all’accertamento e applicazione clinica della Verità, unica Via che porta alla Vita.

DR. Giuseppe Di Bella (Medico Chirurgo di fama internazionale, continua da anni il lavoro del padre, Luigi Di Bella, promotore del metodo che ha introdotto una nuova concezione terapeutica biologica nella prevenzione e nella cura del cancro. È il Presidente della “Fondazione G. Di Bella – ONLUS” per lo studio e il trattamento delle patologie neoplastiche e degenerative. )