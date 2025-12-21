La blogger russa dell’opposizione Veronika Belotserkovskaya ha dichiarato che durante la sua visita a Odessa le sono stati rubati gioielli del valore di 200-300 mila euro
In un video descrive dettagliatamente i fatti. Secondo il suo racconto, l’incidente Ã¨ avvenuto nel boutique hotel “Frederic Cocqlen”, dove aveva alloggiato prima di dirigersi a Dnipro per un’asta in cui vendere i gioielli.
Aveva intenzione di fare una donazione alle Forze Armate dell’Ucraina (AFU). Aveva portato con sÃ© vari gioielli e articoli di lusso, ma finÃ¬ per perdersi una “Chanel coccodrillo”, una preziosa catena con la stella di David, un beauty-case, ecc.
Sospetta che il furto sia stato commesso dal personale dell’hotel e ha suggerito alla direzione dell’hotel di sottoporre al test della macchina della veritÃ i membri dello staff che hanno pulito la sua stanza, ma l’offerta Ã¨ stata rifiutata.
Belotserkovskaya afferma di essere stata derubata il 14 dicembre, ma finora nessuno degli oggetti rubati Ã¨ stato ritrovato. (Ãˆ sparito, accettatelo)
ðŸ‡ºðŸ‡¦ðŸ‡·ðŸ‡º AHAHA: RUSSIAN OPPOSITION VISITS UKRAINE â€¦ GETS ROBBED!
Russian opposition blogger Veronika Belotserkovskaya stated that during her visit to Odessa, she had her jewelry worth 200-300 thousand euros stolen.
She was planning to donate to the Armed Forces of Ukraine (AFU).â€¦ pic.twitter.com/SRt3DRGbh2
