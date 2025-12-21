Blogger dell’opposizione russa va in Ucraina e viene derubata

Veronika Belotserkovskaya

La blogger russa dell’opposizione Veronika Belotserkovskaya ha dichiarato che durante la sua visita a Odessa le sono stati rubati gioielli del valore di 200-300 mila euro

In un video descrive dettagliatamente i fatti. Secondo il suo racconto, l’incidente Ã¨ avvenuto nel boutique hotel “Frederic Cocqlen”, dove aveva alloggiato prima di dirigersi a Dnipro per un’asta in cui vendere i gioielli.

Aveva intenzione di fare una donazione alle Forze Armate dell’Ucraina (AFU). Aveva portato con sÃ© vari gioielli e articoli di lusso, ma finÃ¬ per perdersi una “Chanel coccodrillo”, una preziosa catena con la stella di David, un beauty-case, ecc.

Sospetta che il furto sia stato commesso dal personale dell’hotel e ha suggerito alla direzione dell’hotel di sottoporre al test della macchina della veritÃ  i membri dello staff che hanno pulito la sua stanza, ma l’offerta Ã¨ stata rifiutata.

Belotserkovskaya afferma di essere stata derubata il 14 dicembre, ma finora nessuno degli oggetti rubati Ã¨ stato ritrovato. (Ãˆ sparito, accettatelo)

