Premier Australia, ‘sanzioni contro odio e radicalizzazione’

Australia primo ministro Anthony Albanese

SIDNEY, 18 DIC – Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha promesso iniziative contro “l’odio, la divisione e la radicalizzazione” dopo la sparatoria mortale avvenuta a Bondi Beach.

“Ãˆ chiaro che dobbiamo fare di piÃ¹ per combattere questo flagello malvagio, molto di piÃ¹”, ha detto Albanese in una conferenza stampa, promettendo di prendere di mira i predicatori estremisti e di revocare i visti alle persone che diffondono odio.Â (ANSA-AFP).

