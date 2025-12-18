Premier Australia, ‘sanzioni contro odio e radicalizzazione’

SIDNEY, 18 DIC – Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha promesso iniziative contro “l’odio, la divisione e la radicalizzazione” dopo la sparatoria mortale avvenuta a Bondi Beach.
“Ãˆ chiaro che dobbiamo fare di piÃ¹ per combattere questo flagello malvagio, molto di piÃ¹”, ha detto Albanese in una conferenza stampa, promettendo di prendere di mira i predicatori estremisti e di revocare i visti alle persone che diffondono odio.Â (ANSA-AFP).
Sydney, strage islamista durante festa ebraica: chi sono i due killer