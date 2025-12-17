Imam Shahin nel 2012 a San Pietro con la bandiera nera dei jihadisti

Il suo nominativo era stato pure segnalato da un martire jihadista, come persona a cui fare riferimento a Torino

Non câ€™Ã¨ dubbio che, dopo quel corteo Pro Pal dello scorso 9 ottobre, Mohamed Shahin, da 20 anni alla guida della moschea del quartiere torinese di San Salvario, faccia discutere e divida. Non poteva lasciare indifferenti la sua tesi, esposta ai manifestanti: “Quanto successo il 7 ottobre non Ã¨ una violenza, Ã¨ la resistenza”. Una giustificazione delle 1.200 esecuzioni di Hamas confermata pure in Questura, con gli agenti della Digos a inviare il carteggio in Procura. Il pensiero dell’Imam Ã¨ discutibile, ma per i giudici non ci sono gli estremi di reato penale.

Pochi giorni dopo Shahin si ripete, in forma meno netta: “Il 7 ottobre Ã¨ il risultato di occupazione di 80 anni e di 11 guerre avvenute prima”. La sostanza cambia di poco, come il suo atteggiamento giustificazionista verso i crimini di Hamas. In parallelo perÃ² la valutazione compete pure al Viminale. Compito non facile, come il compromesso tra lâ€™invocata libertÃ di espressione e il dovere di far prevalere la prudenza a tutela degli italiani.

Va dunque rispettato il provvedimento di espulsione verso lâ€™Egitto “per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato”: avrebbe un ruolo di rilievo in ambienti dellâ€™Islam radicale – si sottolinea – e sarebbe il messaggero di un’ideologia fondamentalista e antisemita.

Si scava nel passato di Shahin: viene fuori una sua apparizione nel 2012 a San Pietro con la bandiera nera dei gruppi jihadisti, e a quanto pare, il suo nominativo era stato pure segnalato da un martire jihadista, come persona a cui fare riferimento a Torino. Episodi lontani per la Corte dâ€™Appello. Ma lâ€™ennesimo braccio di ferro tra poteri dello Stato Ã¨ servito.

