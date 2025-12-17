Asset russi, Conte a Meloni: ‘attenta a firmare per gli italiani’

“Dopo le firme irresponsabile messe senza passare da un voto degli italiani sul riarmo stia attenta alle firme che mette a nome degli italiani sugli asset russi. E’ pericolosissimo”.
Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte alla camera dopo le comunicazione della premier Giorgia Meloni.
L’Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza (bocciando tutte quelle di opposizione) in vista delle comunicazioni al consiglio Ue con 177 sÃ¬ e 123 no.
Il documento punta, tra le altre cose, a “proseguire ogni sforzo per sostenere il processo di pace per l’Ucraina, continuando a collaborare con gli Stati Uniti e mantenendo coeso il fronte europeo”.
Altro obiettivo Ã¨ “continuare ad agire nei confronti della Federazione Russa – ricorrendo a tutti gli strumenti della diplomazia incluso quello sanzionatorio, senza prescindere dal coordinamento con gli altri Stati membri del G7 e alla luce di solide basi giuridiche e finanziarie”. ANSA