Allerta sicurezza in Italia: massima attenzione ai “lupi solitari”

È allerta massima nel nostro Paese sul fronte sicurezza

Sarà un Natale blindato con forze dell’ordine a presidiare luoghi di culto, ambasciate, sedi istituzionali, piazze e mercatini. Massima attenzione al pericolo di “lupi solitari”, terroristi che si radicalizzano sul Web. Per questo sono stati intensificati i controlli in Rete. Previsto anche l’impiego di speciali squadre anti-drone, capaci di abbattere una minaccia in soli 20 secondi.

Intanto, in una circolare del dipartimento della Pubblica sicurezza ha diramato una circolare con un alert: mantenere la massima attenzione sui possibili obiettivi ebraici in Italia. Il provvedimento mira a un innalzamento delle misure su tutti i luoghi ritenuti “sensibili” e verrà mantenuto anche nei prossimi giorni, specie alla luce dell’attentato che si è verificato a Bondi Beach durante la festa ebraica di Hanukkah. tgcom24.mediaset.it