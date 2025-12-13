Mattarella: ‘Italia e UE saldamente a fianco di Kiev’

Mattarella: “Italia e Ue saldamente al fianco dell’Ucraina”

“L’Europa e l’Italia restano saldamente al fianco dell’Ucraina e del suo popolo, con l’obiettivo di una pace equa, giusta e duratura, rispettosa del diritto internazionale, dell’indipendenza, della sovranitÃ , dell’integritÃ territoriale, della sicurezza ucraine”.

CosÃ¬ il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia al Quirinale dello scambio degli auguri di fine anno con il Corpo diplomatico.Â tgcom24.mediaset.it