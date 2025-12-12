Italia e 3 Paesi UE: ‘sÃ¬ congelamento di asset russi a tempo indeterminato’

ROMA, 12 DIC – “In uno spirito di cooperazione” Belgio, Bulgaria, Italia e Malta hanno votato “sÃ¬” al blocco indeterminato degli asset russi “ma precisano che tale voto non pregiudica in alcun caso la decisione sull’eventuale utilizzo dei beni russi immobilizzati che deve essere presa a livello dei leader e che non costituisce un precedente per il settore della politica estera e di sicurezza comune”.

E’, a quanto apprende l’ANSA, uno dei passaggi della dichiarazione che i quattro Paesi membri hanno allegato al verbale della procedura scritta sul voto per il congelamento indeterminato dei beni russi. Il voto si Ã¨ tenuta a maggioranza qualificata.

“Belgio, Bulgaria, Italia e Malta sono pienamente impegnati a continuare a fornire all’Ucraina un sostegno finanziario regolare e prevedibile a lungo termine, insieme a partner e alleati che condividono la stessa posizione. Qualsiasi soluzione dovrÃ rimanere pienamente in linea con il diritto internazionale e dell’Ue”, hanno sottolineato nella dichiarazione i quattro Paesi, secondo i quali il ricorso all’articolo 122 il divieto di trasferimento degli asset russi “comporta conseguenze giuridiche, finanziarie, procedurali e istituzionali che potrebbero andare ben oltre questo caso specifico”.

Per questo motivo i quattro Paesi “ritengono che tale decisione avrebbe dovuto essere discussa dal Consiglio europeo prima che il Consiglio adottasse una decisione definitiva, in seguito e in conformitÃ con le conclusioni sull’Ucraina adottate in occasione”.

I quattro Paesi hanno inoltre invitato “la Commissione e il Consiglio a continuare a esplorare e discutere opzioni alternative in linea con il diritto dell’Unione e il diritto internazionale, con parametri prevedibili e che presentino rischi significativamente inferiori, per far fronte alle esigenze finanziarie dell’Ucraina, sulla base di uno strumento di prestito dell’Ue o di soluzioni ponte, in modo da garantire la continuitÃ del sostegno prima che una delle opzioni sul tavolo possa effettivamente entrare in vigore”. (ANSA)