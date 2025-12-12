Drogano la figlia per costringerla a sposarsi, coppia di bengalesi a processo

ImolaOggiCRONACA, News 2025

velo islamico

Avrebbero attirato con l’inganno la figlia nel proprio Paese d’origine, il Bangladesh, costringendola a sposarsi con un uomo piÃ¹ grande dopo averla drogata con sonniferi e tranquillanti, sequestrata e privata del cellulare per impedirle contatti con l’esterno. Con quest’accusa il sostituto procuratore Davide Ercolani ha chiesto il giudizio immediato per una coppia di bengalesi di 55 e 42 anni, marito e moglie.

Il viaggio in Bangladesh con una scusa e il matrimonio forzato

Entrambi sono finiti in manette lo scorso 1Â° ottobre, al termine delle indagini avviate lo scorso febbraio, in cui i carabinieri hanno ricostruito quanto avvenuto tra novembre 2024 e aprile 2025.Â Dopo averla fatto rientrare in Bangladesh con una scusa, i due avrebbero costretto la figlia 20enne, precedentemente residente a Rimini, ad accettare un matrimonio combinato con un connazionale da loro scelto.

La richiesta d’aiuto ai carabinieri e l’arresto in aeroporto

Dopo il matrimonio forzato, celebrato in Bangladesh il 17 dicembre 2024, la ragazza ha convinto i genitori ad allentare la stretta sorveglianza cui era sottoposta, riuscendo a mettersi in contatto con i carabinieri.

Il fatto che la famiglia pretendesse da lei una gravidanza, ha fornito alla giovane l’occasione giusta per chiedere di rientrare a Rimini per sottoporsi ad alcune terapie per la fertilitÃ . I carabinieri si sono fatti trovare all’aeroporto di Bologna, dove la 20enne Ã¨ atterrata, prendendola in consegna per inserirla in una struttura protetta, mentre i genitori sono finiti in manette.

I due hanno sostenuto che la figlia fosse consenziente al matrimonio e che le sue affermazioni sui maltrattamenti fossero del tutto inventate. Nei confronti di entrambi la Procura ha chiesto il giudizio immediato con l’accusa di maltrattamenti.
www.today.it

Articoli correlati

segregata da marito

Rimini, 20enne bengalese sequestrata dai genitori per obbligarla a sposarsi

matrimonio forzato

Trieste, studentessa bengalese sfugge a matrimonio forzato con aiuto di un prof

Abortisce due volte a 12 anni, nozze forzate nella famiglia Sinti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *