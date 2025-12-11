Amnesty accusa Hamas di crimini contro l’umanitÃ 

Amnesty International accusa per la prima volta Hamas e gli altri gruppi armati palestinesi di crimini contro l’umanitÃ durante e dopo il 7 ottobre 2023

“I gruppi armati palestinesi – si legge in un report di 173 pagine dell’associazione – hanno commesso violazioni della legge umanitaria internazionale, crimini di guerra e crimini contro l’umanitÃ durante i loro attacchi nel sud di Israele che hanno avuto inizio il 7 ottobre 2023”.

Amnesty sottolinea inoltre che Hamas “ha continuato a commettere violazioni e crimini di diritto internazionale trattenendo e maltrattando gli ostaggi e trattenendo i corpi sequestrati”. ANSA