Zelensky: ‘sono sempre pronto alle elezioni’

“Sono sempre pronto alle elezioni”: cosÃ¬ il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando con Repubblica e Il Messaggero, risponde alle parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che, nell’intervista a Politico, lo accusa di “usare la guerra per non indire le elezioni” e lo incalza ad andare al voto in Ucraina. (ANSA).

“Sono pronto per le elezioni. Mi aspetto proposte dai nostri partner e dai legislatori per modifiche legislative che consentano lo svolgimento delle elezioni durante la legge marziale. PoichÃ© la questione Ã¨ stata sollevata dal presidente degli Stati Uniti e dai nostri partner europei, sarÃ² breve: sono pronto.

Chiedo agli Stati Uniti, insieme all’Europa, di garantire la sicurezza del voto.Â Se ciÃ² verrÃ fatto, l’Ucraina potrÃ tenere le elezioni entro 60 giorni.”