Caso Epstein, giudice di New York ordina pubblicazione dei materiali del Gran giurÃ¬

Un giudice federale di New York ha accolto una richiesta presentata dal dipartimento della Giustizia per rendere disponibili al pubblico tutti i materiali relativi alle indagini svolte dal Gran giurÃ¬ nei confronti del finanziere Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019 dopo essere stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e traffico internazionale di minori.

La notizia arriva il giorno dopo la pubblicazione di una ordinanza arrivata da un tribunale separato per la pubblicazione dei materiali relativi a Ghislaine Maxwell, ex compagna e collaboratrice di Epstein. Nella sentenza il giudice Richard Berman ha fatto riferimento alla legge approvata il mese scorso dal Congresso per far pubblicare al dipartimento tutta la documentazione in suo possesso relativa al caso Epstein.

MartedÃ¬, un altro giudice federale di Manhattan aveva ordinato la divulgazione dei documenti del 2021 relativi a Maxwell. La scorsa settimana, un giudice della Florida aveva invece approvato la divulgazione delle trascrizioni di un’indagine su Epstein dei primi anni 2000. Il dipartimento di Giustizia ha chiesto ai giudici di revocare gli ordini di segretezza dopo che l’Epstein Files Transparency Act, approvato dal Congresso e firmato dal presidente Donald Trump il mese scorso, ha consentito un’eccezione alle regole che normalmente mantengono riservati i procedimenti dei gran giurÃ¬.

