Meloni nelle prossime settimane altri generatori per l’Ucraina

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente ucraino Zelensky in vista di una serie di visite di lavoro che quest’ultimo compirÃ in questi giorni a Londra, Bruxelles e Roma, nell’ambito dei suoi contatti sul processo di pace in Ucraina con i principali leader europei.Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi

“il Presidente Meloni ha innanzitutto voluto rinnovare la solidarietÃ italiana a seguito di una nuova serie di attacchi indiscriminati russi contro obiettivi civili ucraini e ha annunciato al Presidente Zelensky l’invio di forniture di emergenza a sostegno delle infrastrutture energetiche e della popolazione.Â I generatori forniti da aziende italiane verranno inviati in Ucraina giÃ nelle prossime settimane.

Il Presidente Meloni ha inoltre nuovamente espresso sostegno al processo negoziale in corso e all’impegno degli Stati Uniti per individuare un percorso che possa condurre a una pace giusta e duratura. Funzionale a tale percorso Ã¨ la reiterata disponibilitÃ dell’Ucraina a sedere in buona fede al tavolo negoziale. Ãˆ stato pertanto nuovamente ribadito l’auspicio che da parte russa si manifesti analoga apertura. (askanews)