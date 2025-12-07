Ratti, blatte e quintali di carne avariata: chiuso market bengalese a Milano

Ratti e blatte, ma anche cinque quintali di carne avariata. Ãˆ quanto hanno trovato nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale in un minimarket di via Giovanni Antonio Amadeo a Milano. E per il locale Ã¨ scattata la chiusura.

Tutto Ã¨ sucesso nei giorni scorsi quando i ghisa del comandante Gianluca Mirabelli sono entrati allâ€™interno del market per un controllo. Durante lâ€™ispezione si sono trovati di fronte 500 kg di carne cruda in pessimo stato di conservazione, avariata e senza etichettatura.

Non solo, allâ€™interno nel negozio sono stati trovati anche parassiti e ratti. Il negozio Ã¨ stato chiuso, mentre per il titolare, un 51enne nato in Bangladesh, Ã¨ scattata una denuncia per violazione della legge sullâ€™igiene degli alimenti.

www.milanotoday.it