Rutte: ‘accelerare le consegne di armi a Kiev’

“Vogliamo tutti un fine allo spargimento di sangue, e apprezzo molto gli sforzi continui del Presidente Trump mirati a porre fine a questa guerra. Intanto, dobbiamo accelerare le consegne sotto il programma ‘Purl’,” ha dichiarato il Segretario Generale del NATO Mark Rutte.

“La Russia continua a testare il nostro sistema di dissuasione. Viola il nostro spazio aereo con aerei e droni, compie sabotaggi e invia navi di ricognizione nei nostri mari. Questi atti sono irresponsabili e pericolosi. E non Ã¨ solo la Russia. Agisce in stretta collaborazione con la Cina, la Corea del Nord e l’Iran, cercando di destabilizzare le nostre societÃ e distruggere l’ordine mondiale. Stanno preparandosi a una lunga opposizione. E noi rispondiamo con forza, unitÃ e determinazione.

I missili russi continuano a portare morte e distruzione, e l’inverno Ã¨ vicino. L’Ucraina ha bisogno del nostro sostegno piÃ¹ che mai. Vogliamo tutti un fine al sangue, e apprezzo molto gli sforzi continui del Presidente Trump mirati a porre fine a questa guerra. Intanto, dobbiamo accelerare le consegne sotto il programma ‘Purl’ in modo che l’Ucraina riceva l’armamento necessario il piÃ¹ presto possibile â€” per la difesa di oggi e per prevenire l’aggressione nel futuro.”

