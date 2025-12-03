Tajani, posizione Bce complica sottrazione di asset russi

BRUXELLES, 03 DIC – “La posizione della Banca Centrale Europea era uno dei problemi che c’era da affrontare e se la Bce si Ã¨ schierata contro certamente si complica il lavoro per per i beni congelati, come poterli utilizzare e se poterli utilizzare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando alla ministeriale Nato.

“Il problema Ã¨ sempre quello delle garanzie – ha aggiunto – quindi vediamo. Bisogna fare uno studio giuridico approfondito, se si puÃ² fare o non si puÃ² fare, e considerare anche la stabilitÃ dell’eurozona. Politicamente noi siamo favorevoli, il problema Ã¨ se giuridicamente tutto ciÃ² si puÃ² fare, se non si creano scosse”. (ANSA)