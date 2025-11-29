Yermak: ‘sono disgustato, vado al fronte’

Il consigliere presidenziale e stretto alleato di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, si Ã¨ dimesso dopo la perquisizione del suo appartamento nell’ambito dell’inchiesta su uno scandalo corruzione da 100mln di euro.

Zelensky ha elogiato Yermak, considerato il suo braccio destro, ma ha chiarito che “non ci dovrebbe essere motivo di essere distratti da nient’altro che dalla difesa dell’Ucraina”.

“Vado al fronte e sono pronto a qualsiasi rappresaglia. Sono una persona onesta e perbene”: cosÃ¬ Andriy Yermak al New York Post. “La mia dignitÃ non Ã¨ stata tutelata, nonostante sia a Kiev dal 24 febbraio 2022. Pertanto, non voglio creare problemi a Zelensky, vado al fronte”, ha detto. Yermak si dice “disgustato” per le accuse che gli vengono rivolte, “ancora piÃ¹ disgustato dalla mancanza di sostegno da parte di coloro che conoscono la veritÃ ”.

Secondo alcune indiscrezioni, Yermak si apprestava a partire per gli Usa per i negoziati di pace. Secondo Axios, Yermak doveva recarsi oggi “a Miami per colloqui con la squadra del presidente Trump sul piano di pace”. Yermak, insieme ad alcuni consiglieri di Zelensky, avrebbe dovuto “tenere negoziati con il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jared Kushner, e l’inviato speciale Steve Witkoff”. L’obiettivo, secondo Axios, era “finalizzare l’intesa tra Stati Uniti e Ucraina prima che Witkoff e Kushner si recassero a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin”.

Ieri, gli investigatori hanno effettuato perquisizioni nell’ufficio del consigliere presidenziale e nella sua abitazione nell’ambito di un’indagine piÃ¹ ampia sullo scandalo delle tangenti sull’energia nucleare, presumibilmente gestito da un collaboratore del presidente ucraino fuggito dal Paese. “Gli inquirenti non hanno alcun ostacolo”, ha detto Yermak: “Hanno avuto pieno accesso all’appartamento. Da parte mia c’Ã¨ la massima collaborazione”.

ANSA – foto da X