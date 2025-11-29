Il mondo che verrà come sarà? PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 29 novembre 2025

IL MONDO CHE VERRA’ COME SARA’?

Per comprendere l’intero XXI secolo bisogna abbandonare le categorie politiche – destra/sinistra, globalizzazione/nazionalismo, multipolarismo, sovranismi – e osservare il mondo attraverso la sua unica vera metrica: l’energia netta disponibile.

Quello che sta crollando non è un sistema politico, ma il presupposto fisico su cui quel sistema si era fondato.

Madre Teresa diceva che “Bisogna amare le persone e usare le cose. Oggi invece sempre più spesso amiamo le cose e usiamo le persone.” Questa inversione di valori è la radice della nostra crisi.

Non siamo in un’epoca di “nuovo multipolarismo”, ma in un’epoca di neo-geofisica politica:

una politica determinata dall’energia netta, non più dal consenso. E tutto questo è iniziato nel momento in cui il petrolio ha smesso di essere facile.

Armando Manocchia ha il piacere di ospitare Carmen Tortora per parlare del mondo che verrà e di come sarà: tra le altre cose, sicuramente più digitalizzato, sorvegliato, tecnocratico e autoritario.