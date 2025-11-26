“Troppo pressioni esterne”, avvocato famiglia del bosco rimette il mandato

ImolaOggi CRONACA, News 2025, Vetrina

Famiglia nel bosco

L’avvocato della famiglia del bosco, Giovanni Angelucci, ha deciso di rimettere il suo mandato per ‘troppe pressanti ingerenze esterne’

PESCARA, 26 NOV –  ‘Purtroppo – scrive in una nota -, ieri sera dopo attenta riflessione ho deciso, non senza difficoltà, di rinunciare al mandato difensivo a suo tempo conferitomi dai coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Mi sono visto costretto ad una simile scelta estrema, che è l’ultima che un professionista serio vorrebbe adottare, dal momento che negli ultimi giorni i miei assistiti hanno ricevuto troppe pressanti ingerenze esterne che hanno incrinato la fiducia posta alla base del rapporto professionale che lega avvocato e cliente”. (ANSA)

Articoli correlati

baracca campo nomadi

Zero scuola, violenze e degrado, ma per le toghe: “Normale stile di vita dei rom”

Famiglia del bosco

Famiglia nel bosco, Ministero: rispettato l’obbligo scolastico

Famiglia nel bosco

Famiglia nel bosco, l’avvocato: “La scuola aveva autorizzato l’istruzione parentale”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *