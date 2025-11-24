Famiglia nel bosco, Ministero: rispettato l’obbligo scolastico

“Al Ministero risulta regolarmente espletato l’obbligo scolastico attraverso l’educazione domiciliare legittimata dalla Costituzione e dalle leggi vigenti e tramite l’appoggio ad una scuola autorizzata.Â La conferma Ã¨ arrivata dal dirigente scolastico dell’istituto scolastico di riferimento per il tramite dell’ufficio scolastico regionale”.
CosÃ¬ il Ministero dell’Istruzione e del Merito.Â  ANSA

