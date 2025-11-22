Putin: ‘conquisteremo altri territori se Kiev rifiuta il piano’

MOSCA – Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che l’esercito russo conquisterÃ piÃ¹ territorio se l’Ucraina respingerÃ il piano degli Stati Uniti. L’Ucraina e i suoi alleati europei, ha aggiunto il leader del Cremlino ripreso dalla Tass, hanno ancora illusioni sulla sconfitta strategica della Russia.

“Abbiamo informato dettagliatamente tutti i nostri amici e partner del Sud del mondo, tra cui Cina, India, Corea del Nord, Sudafrica, Brasile e molti altri paesi e, naturalmente, i membri della CSTO (Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva su queste questioni”, ha dichiarato in un incontro con i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza russo. “Tutti i nostri amici e partner, vorrei sottolinearlo, ognuno di loro, tutti quanti, hanno sostenuto questi potenziali accordi”, ha sottolineato. (ANSA-AFP)