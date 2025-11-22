Nigeria, sono 315 le persone rapite in scuola cristiana

Sono 315 i rapiti nella scuola cristiana St.Â Mary nell’area di Agwara, in Nigeria centrale, 303 alunni e 12 insegnanti.Â Il nuovo bilancio, in precedenza si parlava di 227 persone rapite, Ã¨ stato fornito dall’associazione cristiana della Nigeria “dopo ulteriori verifiche”.ANSA

“I Fulani sono arrivati â€‹â€‹nel nostro villaggio e hanno ucciso sette persone. Quando i nostri giovani si sono ribellati per difendere il nostro popolo, l’esercito nigeriano Ã¨ intervenuto per proteggere i terroristi Fulani e, nel frattempo, ha ucciso molti dei nostri.”, dice un testimone.

“Mi minacciano e mi avvertono di smettere di denunciare a livello globale il governo di Tinubu per le continue uccisioni di cristiani in Nigeria da parte dei terroristi Fulani. Dicono che stanno osservando ogni mia mossa da Aso Rock.” – Rivela l’evangelista Ezekiel Dachomo

L’attacco di ieri a una scuola cattolica in Nigeria Ã¨ stato molto piÃ¹ grave di quanto inizialmente previsto. Sono stati rapiti 315 bambini e insegnanti, per lo piÃ¹ ragazze di etÃ compresa tra i 12 e i 17 anni.

Si sospetta che dietro l’attacco ci siano le milizie islamiste Fulani.