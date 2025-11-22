Copiosa nevicata in Sardegna, 50cm su Gennargentu e 20 nei paesi

NUORO, 22 NOV – Gran parte del centro Sardegna si Ã¨ svegliato sotto una coltre di neve tra i 10 e i 20 centimetri. Un record rispetto ai passati novembre quando al massimo si assisteva a poco piÃ¹ di una spruzzatina di bianco nei paesi montani. I fiocchi bianchi continuano a cadere oltre i 700 metri sul livello del mare disegnando un paesaggio alpino nelle principali localitÃ ai piedi del Gennargentu dove, invece, sul Bruncu Spina si contano almeno 50 centimetri di neve.

Niente accumuli, invece, tra i 500 e i 700 metri, ma la notte appena passata ha regalato immagini invernali in alcuni centri lontani dalla montagna, da Macomer, nella Sardegna centro-occidentale, a Villanova Tulo, sul versante centro-sud.

Da ieri notte i mezzi spazzaneve e spargisale della Provincia di Nuoro sono al lavoro sulle principali strade del territorio. “Diciamo, intanto la nevicata Ã¨ stata particolarmente intensa e sono ancora in corso precipitazioni nell’area del Gennargentu – dice all’ANSA il presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini – Attualmente non si rilevano criticitÃ , o almeno, non ne sono state comunicate alla provincia, nÃ© dagli amministratori locali, nÃ© dalle porte dell’ordine, nÃ© dalla cittadinanza. Certamente qualche disagio, soprattutto sull’area del passo TascusÃ¬. Gli operatori sono tutti allertati dalla provincia e sono tutti quanti all’opera, per quanto si sconsigli naturalmente di viaggiare senza catene o comunque per spostamenti non urgenti”

“La situazione Ã¨ abbastanza sotto controllo e tutta la macchina del piano neve della Provincia e del comune Ã¨ operativa da presto e le strade, almeno le principali, sono abbastanza percorribili – spiega all’ANSA la sindaca di Fonni Daniela Falconi – ovviamente sta nevicando molto e quindi serve prudenza e le attrezzature adatte a mettersi in viaggio” Il freddo intenso, intanto, si fa sentire anche in pianura. Mentre sulle cime del Gennargentu la colonnina di mercurio ha toccato i -5 gradi a Cagliari, questa mattina, il termometro segnava 5 gradi. (ANSA).