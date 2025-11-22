Addio a Ornella Vanoni

E’ morta a Milano Ornella Vanoni. La notizia Ã¨ stata diffusa dal sito del Corriere, secondo cui la cantante ha avuto un malore nella sua abitazione.

La cantante aveva 91 anni compiuti lo scorso 22 settembre ma giÃ da tempo era un vero mito, rinato ultimamente grazie alla sua presenza fissa nelle domeniche di Che tempo che fa, dove esprimeva la sua simpatia, la sua intelligenza, il carattere libero e la bellezza che l’avevano sempre contraddistinta, senza freni.

Un mito Ã¨ sempre stata infatti e non perchÃ© fosse un’irraggiungibile figura avvolta nel mistero ma proprio per la sua capacitÃ di essere presente sulla scena da poco meno di settant’anni con la sua pirotecnica personalitÃ , la sua classe d’artista e una incredibile carriera cosÃ¬ ricca di incontri con personaggi formidabili da sembrare un romanzo.

Non Ã¨ un caso che Ã¨ stata fino all’ultimo giorno una ricercatissima ospite dei programmi televisivi, per gli aneddoti che raccontava, per la sua imprevedibilitÃ e la totale indifferenza nei confronti del politicamente corretto e delle regole del galateo televisivo.

La grandezza di Ornella Vanoni sta nel suo essere riuscita a non perdere mai il contatto con la realtÃ musicale, al di lÃ delle mode e del susseguirsi dei trend, evitando al tempo stesso il pericolo di essere soltanto un classico con una vitalitÃ straordinaria e una consapevolezza superiore che viene da una vita memorabile. Fino all’ultimo giorno, quando si Ã¨ spenta, all’improvviso nella sua casa milanese. ANSA