Medici responsabili in via diretta per danni ai pazienti: emendamento nella Manovra

medico a processo

Nella bozza della Manovra arriva un emendamento che riassegnerebbe in modo diretto ai medici la responsabilitÃ  civile nei procedimenti avviati per danni subiti dai pazienti

Il testo, segnalato dal gruppo Noi Moderati e firmato da Michaela Biancofiore, prevede che l’onere ricada sul professionista sanitario, superando la precedente imputazione primaria alle aziende sanitarie. Secondo quanto riportato nell’emendamento, “l’esercente la professione sanitaria che, nell’esercizio dell’attivitÃ  svolta all’interno di una struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, cagiona un danno al paziente risponde in via principale del proprio operato a titolo di responsabilitÃ  contrattuale”.

La responsabilitÃ  della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, emergerebbe soltanto quando “non abbia assicurato un’adeguata organizzazione del servizio sanitario e assistenziale”, nel caso in cui “non abbia fornito al personale sanitario dispositivi e attrezzature idonei allo svolgimento delle attivitÃ ” o qualora “non possieda le autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attivitÃ ”.Â  tgcom24.mediaset.it

