Famiglia nel bosco, tribunale dei minori allontana i tre figli

L’AQUILA, 20 NOV – I tre bambini della famiglia anglo-australiana che vive nella casa nel bosco nella provincia di Chieti dovranno lasciare l’abitazione e trasferirsi in una comunitÃ educativa, dove resteranno insieme alla madre per un periodo di osservazione. Lo prevede un provvedimento del tribunale per i minorenni dell’Aquila, eseguito oggi con l’intervento di assistenti sociali e forze dell’ordine.

La vicenda era finita all’attenzione della Procura minorile dell’Aquila lo scorso anno, dopo un ricovero ospedaliero dei bambini a seguito di un’intossicazione da funghi. Un controllo dei carabinieri nella casa aveva portato a una segnalazione che aveva comportato la sospensione della potestÃ genitoriale, senza perÃ² interrompere l’affidamento dei minori alla famiglia.

Con il nuovo provvedimento, tuttavia, i bambini dovranno stare nella comunitÃ indicata dal tribunale, mentre la madre resterÃ al loro fianco. I genitori ribadiscono che la loro scelta non nasce da negligenza, ma dal desiderio di vivere a contatto con la natura, tutelando il legame con i figli e con gli animali. Intanto quasi 31mila persone hanno firmato una petizione online per chiedere che la famiglia possa restare unita nella casa nel bosco. (ANSA).

Nota di IO: In un altro caso, i giudici hanno lasciato un bimbo di 9 anni nelle grinfie della madre, che aveva giÃ tentato di strozzarlo, e poi lo ha ucciso. Per non parlare di come vivono i bambini Rom, tra madri pluripregiudicate, spazzatura, roghi e furti…