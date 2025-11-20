Ucraina, Orban: “von der Leyen vuole racimolare 135 miliardi per prolungare la guerra”

Orban e von der Leyen

Viktor Orban su X: “135 miliardi. È la cifra che il capo della burocrazia di Bruxelles, il presidente von der Leyen , vuole racimolare per l’Ucraina. Questo è il prezzo da pagare per prolungare la guerra.

La Presidente ha un problema: non ha questi soldi. Ha solo tre proposte sul tavolo:

1. Che gli Stati membri contribuiscano. Volentieri e con entusiasmo, attingendo ai propri bilanci. Come se non avessero niente di meglio da fare do.

2. Un noto “trucco magico” brussellese: il prestito congiunto. Oggi non ci sono soldi per la guerra, quindi saranno i nostri nipoti a pagare il conto. Assurdo.

3. Una proposta per sequestrare i beni russi congelati. Una soluzione comoda, ma dalle conseguenze impossibili da prevedere. Lunghi battibecchi legali, una valanga di cause legali e il crollo dell’euro. Ecco cosa ci aspetta se scegliamo questa strada.

Quindi scegliamo il buon senso. Smettiamo di finanziare una guerra che non può essere vinta, insieme alla corrotta mafia bellica ucraina, e concentriamo le nostre forze sulla costruzione della pace.

È tempo di uscire da questo vicolo cieco di Bruxelles.”

https://x.com/PM_ViktorOrban/status/1991409024277823663

