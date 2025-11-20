Deve scontare 11 anni ma Ã¨ incinta di 9 mesi, scarcerata borseggiatrice Rom

Dal carcere agli arresti domiciliari per via del suo stato di gravidanza. Una borseggiatrice seriale, giÃ madre di otto figli e in attesa del nono. A rintracciarla durante un controllo in zona Marconi i carabinieri, che hanno poi scoperto un ordine di carcerazione a suo carico.
Borseggiatrice seriale
Sono stati i carabinieri della stazione Porta Portese a scovare la donna – una 33enne nata a Roma di origini rom – in un appartamento in via dei Prati dei Papa. La donna – giÃ nota alle forze dellâ€™ordine per decine di borseggi messi a segno sotto alla metropolitana e nei luoghi turistici della cittÃ – Ã¨ risultata essere colpita da un ordine di carcerazione, emesso il 27 maggio 2025 dalla procura generale della Repubblica presso la Corte dâ€™Appello di Roma â€“ ufficio esecuzioni penali.
Dal carcere ai domiciliari
La donna, che deve scontare 11 anni e 3 mesi di reclusione per furti aggravati commessi a Roma negli anni 2022 e 2024, Ã¨ stata inizialmente portata nel carcere femminile di Rebibbia. Incinta di nove mesi del nono figlio la donna Ã¨ finita agli arresti domiciliari.
www.romatoday.it