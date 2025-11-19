Trump difende bin Salman: “Non sa nulla di Khashoggi”

Donald Trump è intervenuto interrompendo una giornalista di Abc che aveva chiesto al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. “Non sa nulla, non mettete in imbarazzo il nostro ospite”, ha detto il presidente americano.

Trump: “A molti non piaceva Khashoggi, sono cose che succedono”

Nel suo incontro nello Studio Ovale con il principe ereditario Mohammed bin Salman Donald Trump ha liquidato l’omicidio di Jamal Khashoggi. “A molte persone non piaceva quel signore di cui stai parlando, che ti piaccia o no, sono cose che succedono”, ha dichiarato il presidente rivolgendosi alla giornalista di Abc che aveva posto la domanda.

Trump: “bin Salman ha fatto cose incredibili per i diritti umani”

“bin Salman è un uomo molto rispettato e un mio grande amico. Ha fatto cose incredibili per i diritti umani, sono molto fiero del lavoro che ha fatto”. Lo ha detto Donald Trump nell’incontro nello Studio Ovale con il principe ereditario saudita.

