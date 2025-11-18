La UE propone una “Schengen militare”

L’Ue punta alla creazione di una sorta di “Schengen militare” in modo che mezzi e soldati possano muoversi velocemente all’interno dei propri confini superando l’estenuante burocrazie attuale. La proposta prenderà forma mercoledì, con un regolamento e una comunicazione congiunta.
L’Ue chiede quindi ai 27 di portare “a tre giorni” il tempo massimo per emettere i permessi di transito, con un unico set di regole a livello comunitario. Tra le novità, poi, si segnala il “Solidarity Pool”, catalogo di mezzi di trasporto (aerei, navi, treni) che i 27 potranno condividere in caso di necessità.