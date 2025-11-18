Pechino a Tokyo: ‘le isole Diaoyu sono nostro territorio’

Le isole Diaoyu e quelle affiliate “sono territorio intrinseco della Cina e le navi della guardia costiera cinese che pattugliano le acque territoriali cinesi sono legittime, giustificate e irreprensibili”

PECHINO, 18 NOV – E’ quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, in merito alle quattro unitÃ della guardia costiera accusate da Tokyo di essere entrate domenica nelle acque territoriali delle Senkaku, le isole disabitate nel mar cinese Orientale sotto l’amministrazione giapponese, ma rivendiate da Pechino con il nome di Diaoyu.

La Cina “non accetta le irragionevoli obiezioni del Giappone, le ha respinte immediatamente e ha presentato obiezioni”, ha rincarato Mao, in merito alla “severa protesta formale attraverso i canali diplomatici” presentata a Pechino e riferita lunedÃ¬ dal capo di gabinetto giapponese, Minoru Kihara. La portavoce, nel briefing quotidiano, ha aggiunto che la Cina ha esortato il Giappone “a rispettare l’accordo di principio in quattro punti tra i due Paesi, a rispettare la sovranitÃ territoriale della Cina, a non interferire con i legittimi pattugliamenti delle navi della guardia costiera cinese e a evitare di intraprendere azioni che potrebbero portare a un’escalation della situazione”. (ANSA)