Trump: ‘Votate pubblicazione delle carte di Epstein, non ho nulla da nascondere’

NEW YORK, 16 NOV – “I repubblicani dovrebbero votare per la pubblicazione dei documenti Epstein, perchÃ© non abbiamo nulla da nascondere ed Ã¨ tempo di voltare pagina rispetto a questa bufala dei democratici portata avanti solo distrarre dal successo dei repubblicano”. Lo afferma Donald Trump in vista del voto di martedÃ¬ alla Camera americana.

“A nessuno importava di Epstein quando era vivo e se i democratici avessero avuto qualcosa l’avrebbero reso pubblico prima della nostra vittoria elettorale“, ha aggiunto precisando che a lui “l’unica cosa che interessa Ã¨ che si torni a concentrarsi sull’economia e sull’accessibilitÃ , tema su cui stiamo vincendo”.

“Il Dipartimento di Giustizia ha giÃ reso pubbliche decine di migliaia di pagine di Epstein e sta guardando a vari democratici (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers) e ai loro rapporti con Epstein. La commissione di sorveglianza della Camera puÃ² avere tutto quello che legalmente le spetta, non mi interessa. Quello che mi interessa Ã¨ che i repubblicani tornino a concentrarsi sull’economia”, ha detto Trump ribadendo gli importanti successi ottenuti dalla sua amministrazione sul fronte dell'”inflazione, del taglio delle tasse, del mettere in sicurezza il confine e nel deportate i criminali illegali”. “Parliamo degli obiettivi raggiunti dai repubblicani e non cadiamo nella trappola di Epstein, che Ã¨ una maledizione per i democratici non per noi”, ha messo in evidenza il presidente Usa. (ANSA)