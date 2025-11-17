Stefania Craxi: “Tangentopoli fu barbarie che ha fatto strame del diritto”

ImolaOggi POLITICA, News 2025

mani pulite

“Non intendo occuparmi neanche 30 secondi del dottor Di Pietro, che ritengo non abbia né la statura politica né morale per esprimersi su alcunché.
Francamente è un argomento che non mi interessa: cosa fa il dottor Di Pietro e per quali ragioni non mi interessa”.

Così ha risposto la senatrice di Fi Stefania Craxi a chi le chiedeva un commento al fatto che anche l’ex pm di Mani pulite Antonio Di Pietro fosse un sostenitore del “Sì” al referendum sulla giustizia.

A Palazzo Madama, Stefania Craxi ha presentato il Comitato per il Sì intitolato a Giuliano Vassalli.

“Tangentopoli – aveva detto Stefania Craxi durante la presentazione del comitato – non è stato solo una scandalo, ma una barbarie che ha fatto strame del diritto e della ragione, che ha violato ogni regola di civiltà giuridica e ha provocato un trauma politico e istituzionale: il crollo dei partiti che avevano fatto grande l’Italia ha creato un vuoto e il rapporto fra magistratura e politica si è incrinato“. Per Craxi “tangentopoli non fu che l’epilogo di un lungo conflitto e le storture che ne sono seguire, solo un cieco può far finta di non vedere, non possono che essere affrontate gradualmente, partendo dalle battaglie dei socialisti riformisti”. ANSA

Articoli correlati

Ex ministro De Lorenzo

Ex ministro De Lorenzo riabilitato anche dal Parlamento: riavrà il vitalizio

mani pulite

Poll “mani pulite”, Formica: ‘Borrelli voleva fare il Capo dello Stato’

Piercamillo Davigo loggia massonica ungheria

Davigo: ‘spiace se imputati si uccidono, perdi una fonte’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *