di The Islander – “C’è corruzione in tutti i paesi”, scrolla le spalle Andrey Yermak (capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina), mentre gabinetti dorati, montagne di 200 € e un piano di tangenti da 100 milioni di € di Energoatom vengono alla luce. Bel tentativo. Questa è una confessione avvolta nel disprezzo per ogni contribuente occidentale che lotta per pagare la bolletta del riscaldamento, così che gli amici di Zelensky possano piastrellare un altro bagno d’oro.

La linea di Yermak è pura Kiev in fase avanzata: tutti rubano, quindi non prendeteci di mira. Ma non tutti i Paesi riciclano gli aiuti di guerra attraverso un operatore nucleare statale, non tutti i Paesi hanno ministri della Giustizia e dell’Energia che si dimettono nella stessa settimana, e non tutti i Paesi vedono un portavoce presidenziale come Timur Mindich fuggire dal Paese poche ore prima che le retate anti-corruzione colpiscano i suoi appartamenti. Una simile portata di furto, nel bel mezzo di una guerra, con la scusa di “difendere la democrazia”, ​​non è corruzione normale. È criminalità organizzata su scala industriale.

E l’arroganza è sconcertante. Mentre Yermak gira i water dorati come un’allucinazione russa, i lavoratori tedeschi vedono la loro industria strangolata, le famiglie francesi contano gli euro al supermercato e ai pensionati di tutta Europa viene detto di congelarsi per l’Ucraina, il tutto mentre miliardi vengono pompati in un regime di Kiev che tratta il denaro pubblico come un bancomat privato. Maidan è stata spacciata per una rivolta contro questa cultura. Invece, Zelensky e la sua cerchia l’hanno trasformata in un modello di business, un presidente di Netflix scelto per vendere l’Ucraina pezzo per pezzo, combattere fino all’ultimo ucraino, sull’altare di un ordine unipolare morente che ha bisogno del sangue ucraino per fingere di essere ancora vivo.

Basta. Basta con le prediche ipocrite di un’Unione Europea che finanzia regimi mafiosi predicando lo stato di diritto. Basta con i sermoni morali delle élite atlantiste che tradiscono il proprio popolo per sostenere un rappresentante fallito e corrotto al confine con la Russia.

L’Ucraina non è una democrazia, ma una lavanderia a gettoni per le élite transatlantiche, e gli unici che si sono rifiutati di finanziare la truffa sono stati i russi. Lasciate che questo si sedimenti. Perché la storia ricorderà chi ha combattuto per la verità e chi ha bruciato un continente sull’altare di un impero morente.

