Ettore Gotti Tedeschi: inverno demografico e neo-malthusianesimo

Le Tavole di Assisi – intervento di Ettore Gotti Tedeschi che spiega le origini della crisi demografica, il progetto distruzione della famiglia e denuncia i l’ideologia malthusiana dell’élite, orientata alla riduzione della popolazione mondiale in Occidente.

“Se uno non capisce che cosa è il Deep State, non può capire che cosa sta succedendo. Tutti mali sono dovuti ad una sola causa, quella di aver smentito la più importante delle leggi naturali della Genesi: negare la vita, interrompere le nascite.”

Nota di Imolaoggi

Circola in rete lo spezzone di un video, maldestramente o malignamente tagliato, estratto dalla conferenza di Gotti Tedeschi “Diamo uno stipendio ad ogni mamma” (che potete ascoltare ► qui) in cui l’ex banchiere, nominato da Benedetto XVI ed estromesso dal card. Bertone, accusava i sostenitori della spending review spiegando i loro veri obiettivi. Il filmato, invece, è stato pubblicato e diffuso in modo da mostrare esattamente il contrario dei concetti contenuti.

Quello di Gotti Tedeschi era un atto di aperta condanna contro chi medita di sopprimere gli over 65 tagliando le spese sanitarie, riducendo le loro pensioni e introducendo la cultura dell’eutanasia. Il video, tagliato dai cialtroni per ingannare gli stolti, è stato proposto in modo falso e fuorviante, in quando la vera intenzione di Gotti Tedeschi era quella di denunciare un progetto criminoso, non di promuoverlo. Egli anticipava infatti, in maniera precisa, cosa sarebbe successo negli anni a venire con la riduzione della spesa pubblica e con gli spregiudicati attacchi alla famiglia.