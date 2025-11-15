GB, immigrofila dei Verdi non vuole migranti nell’hotel vicino a casa sua

Tutti accoglienti con i migranti degli altri

“Rachel Millward, vice leader dei Verdi inglesi, Ã© sempre stata una sostenitrice dei porti aperti, arrivando a dire con orgoglio che avrebbe esposto “le bandiere di tutte le nazioni” per celebrare il fatto che “i rifugiati sono benvenuti in Uk”.

Il governo di Sir Keir Starmer decide perÃ² di trasferire circa 600 migranti dagli alberghi a un ex base militare che si trova vicino a Wealden, nellâ€™East Sussex, la zona dove vive la politica verde, con la sua famiglia, in una bella villa.

E cosÃ¬ la Millward, nel suo ruolo di consigliera distrettuale, ha protestato formalmente esprimendo preoccupazione in una lettera al Ministro degli Interni laburista Mike Tapp. Non solo, si sta pensando anche di passare alle azioni legali.

Che meraviglia.”

Lo scrive su X il giornalista Leonartdo Panetta.