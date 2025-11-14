di THE ISLANDER – La Germania non ha votato per diventare la prossima linea di trincea, ma il capo della NATO, che non ha mai indossato un solo giorno di uniforme, è già “felice” che Berlino abbia trovato il modo di registrare ogni ragazzo diciottenne per lo screening militare. L’economia crolla, le fabbriche muoiono, le famiglie si bloccano… e l’unica cosa che fa sorridere la NATO e Bruxelles sono altri corpi tedeschi per una guerra che la Germania non ha mai scelto.

Ecco come si comportano gli imperi sull’orlo del panico. Sacrificano le tue industrie tramite demolizioni controllate e poi non vedono l’ora di catalogare i tuoi figli.

Non possono ridurre le bollette energetiche, ma possono aumentare il diritto alla coscrizione.

Non possono curare il “malato d’Europa”, ma possono condurre i suoi figli verso le tombe dell’Ucraina.

E l’uomo che applaude? Un burocrate non eletto della NATO che ha evitato il servizio militare, e che ora elogia una “via da seguire” che normalizza silenziosamente la mobilitazione di massa in un Paese ancora tormentato dal ricordo dell’ultima volta in cui le élite hanno chiesto ai suoi giovani di morire per l’ambizione di qualcun altro.

Non lo diranno ad alta voce, ma tutti vedono lo schema: l’Ucraina è stata la prima linea.

La Germania si sta preparando per essere la prossima.

Se la tua economia fallisce, se la tua industria si trasferisce in Cina, se le tue bollette aumentano vertiginosamente, tutto questo è irrilevante.

Ciò che conta sono i corpi. Corpi che compensano il fallimento strategico della NATO.

Organismi per sostituire una guerra per procura fallita.

Corpi per mantenere viva l’illusione.

E quando tutto andrà a fuoco, quando finalmente arriverà la verità, ricordatevi di questo momento.

Ricordatevi il sorriso. Ricordatevi chi era “felice”.

Perché niente rivela l’anima di un impero come il momento in cui inizia a misurare il suo popolo non come cittadini… ma come inventario.