Sottratti 2 milioni ad Agenzia coste sarde, arrestato ex direttore

L’ex direttore dell’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna, Giovanni Piero Sanna, Ã¨ stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Cagliari, insieme ad altre due persone con l’accusa di avere sottratto circa 2 milioni di euro, dal 2020 al 2024, destinati alla valorizzazione ed alla conservazione del patrimonio costiero dell’Isola.
I tre si trovano ai domiciliari ma sono cinque in tutto gli indagati accusati a vario titolo di associazione per delinquere, peculato, sostituzione di persona, falsitÃ materiale e autoriciclaggio.Â Sequestrati anche tre milioni di euro a titolo preventivo.ANSA