Paesi Baltici: 500 milioni di dollari per armi Usa a Kiev

BRUXELLES, 13 NOV – Danimarca, Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia e Svezia hanno annunciato oggi che finanzieranno un pacchetto congiunto del valore di 500 milioni di dollari per l’acquisto di equipaggiamenti militari e munizioni per l’Ucraina provenienti dagli Stati Uniti, nell’ambito dell’iniziativa PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) della Nato.

Il segretario generale, Mark Rutte, ha accolto con favore l’annuncio: “Queste attrezzature sono estremamente importanti ora che l’Ucraina sta entrando nei mesi invernali”. (ANSA).