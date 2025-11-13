Ruba in pizzeria, poi prende a pugni gli agenti: arrestato straniero

Fermato dopo un inseguimento, ha aggredito la polizia di Stato: un 50enne straniero Ã¨ stato arrestato per furto aggravato, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale

Ãˆ successo in pieno centro, in via XII Ottobre, verso le 3 del mattino, quando gli agenti dell’Upgsp sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un allarme anti intrusione scattato all’interno di una pizzeria.

Arrivati sul posto in breve tempo, hanno visto scappare dal locale un uomo che Ã¨ fuggito in direzione viale IV Novembre, per poi scavalcare la recinzione del parco dell’Acquasola.

Con l’aiuto di altre due volanti che lo hanno seguito senza mai perdere le sue tracce, gli agenti sono entrati all’interno del parco: l’inseguimento Ã¨ stato particolarmente complicato a causa dell’area grande, buia, e caratterizzata dalla presenza di svariati anfratti e cespugli, nascondigli ideali. Alla fine, il ladro Ã¨ stato visto rannicchiarsi all’interno di un cantiere presente nel parco.

L’aggressione: un agente ferito

Vistosi scoperto, l’uomo si Ã¨ scagliato contro la polizia, colpendo gli operatori con calci e pugni. Un agente per questo Ã¨ stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Trovato in possesso di 40 euro e di un palmare, rubati poco prima nella pizzeria, l’uomo, con svariati precedenti, Ã¨ stato arrestato e messo a disposizione dellâ€™autoritÃ giudiziaria.

www.genovatoday.it