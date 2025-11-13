Corruzione in Ucraina, sospeso vicepresidente di Energoatom

Ucraina, sospeso il vicepresidente di Energoatom
La premier ucraina Yulia Svyrydenko ha riferito che il governo ha deciso di sospendere dall’incarico Jakob Hartmut, vicepresidente di Energoatom, nell’ambito dell’operazione anticorruzione statale.
La decisione Ã¨ stata presa sulla base del materiale ricevuto da NABU, nell’ambito di una serie di misure volte a riavviare la gestione dell’azienda.Â Il governo ha inoltre incaricato il Presidente ad interim del Consiglio di Amministrazione di rimuovere il consigliere capo del presidente di “Energoatom” Dmytro Basov e diversi altri dipendenti il â€‹â€‹cui coinvolgimento Ã¨ oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.