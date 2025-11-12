Roma, sgomberati altri 11 appartamenti occupati da stranieri

Roma, sgombero

A distanza di pochi giorni dal primo intervento dello scorso 5 novembre le Forze di polizia, con il concorso della Polizia di Roma Capitale, della Sala operativa sociale del Comune di Roma e dei Vigili del Fuoco, hanno fatto accesso nelle prime ore di questa mattina allâ€™interno degli ultimi due immobili del complesso edilizio sito in via Eudo Giuglioli, da tempo oggetto di occupazione abusiva da parte di soggetti perlopiÃ¹ di origine sudamericana.

Sono 11 complessivamente le unitÃ  abitative che sono state sottratte ad una condizione di legalitÃ  e restituite allâ€™ente proprietario dello stabile, con un numero complessivo di 44 persone dimoranti allâ€™interno, tra cui 10 minori.

Nel corso dei controlli, a carico di alcuni soggetti trovati allâ€™interno, sono emersi alcuni provvedimenti da notificare legati a pregresse dinamiche delittuose, cui Ã¨ stato dato poi corso. Anche in questo caso, sulla scorta delle determinazioni maturate in sede di Comitato provinciale per lâ€™ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Giannini, con il coordinamento del Dirigente del Commissariato di P.S. Romanina, le operazioni sono state orientate dalla Questura ad un approccio finalizzato anche a dare assistenza ai nuclei familiari dimoranti allâ€™interno dei singoli cespiti residenziali. (ITALPRESS)

