Fisco, trattenute in busta paga per dipendenti pubblici con cartelle non pagate

Dipendenti pubblici e cartelle esattoriali, la stretta del fisco arriva anche per gli statali con controlli a campione per i dipendenti della pubblica amministrazione che partiranno dal 1 gennaio. Chi Ã¨ in debito con l’erario e ha una cartella non pagata superiori ai 5000 euro potrebbe ritrovarsi con trattenute mensili in busta paga fino a 1/7 del suo stipendio, da parte dell’Agenzia della riscossione.

L’operazione potrebbe portare nelle casse del fisco complessivamente 36 milioni di euro nel 2026. Ma c’Ã¨ un limite per i soggetti colpiti dl provvedimento, tutelati gli stipendi piÃ¹ bassi, i pignoramenti saranno applicabili solo fino al 10% degli stipendi che vanno da 2500 a 5000 euro mensili.

tgcom24.mediaset.it