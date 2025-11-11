Mattarella: ‘Italia rifiuta i conflitti per risolvere le controversie’

“Ã‰ un momento storico internazionale particolarmente complesso, con qualche disorientamento, alcune incertezze, ma vi sono alcuni punti fermi per quanto riguarda la nostra Repubblica: quello della ricerca costante di pace, di collaborazione internazionale, di superamento delle controversie, di rifiuto dei conflitti per risolvere le controversie. E questo Ã¨ quello che avviene negli organismi di cui voi siete parte e che rappresentate con il vostro lavoro.Â Ã‰ un importante contributo”.

Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Vienna i funzionari italiani presso le Organizzazioni internazionali.

“Questa mattina, incontrando la direttrice dell’Agenzia per la prevenzione e il contrasto alla criminalitÃ  internazionale, mi ha ricordato il contributo di personale italiano presso l’Agenzia e le ho risposto che quella presenza Ã¨ motivo di orgoglio per l’Italia, come lo Ã¨ la presenza di tutti voi negli organismi, nei luoghi, negli ambiti in cui siete impegnati, perchÃ¨ -ha concluso il Capo dello Stato- Ã¨ un contributo che l’Italia fornisce con passione, con dedizione, con professionalitÃ  a questi obiettivi della vita internazionale, che con ostinazione, e siamo convinti anche con prospettive di successo, l’Italia continua a coltivare e a sollecitare in tutta la comunitÃ  internazionale”. Quirinale Fonte: Agenzia Vista

