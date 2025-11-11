L’essere umano ha bisogno di veritÃ  e giustizia

di Armando Manocchia – Al centro dellâ€™attivitÃ politica, economica, sociale, culturale, sanitaria e religiosa, si dovrebbe ergere un pilastro fondamentale che dovrebbe plasmare l’essenza morale di ogni ESSERE UMANO, e cioÃ¨ l’Amore incondizionato per la VeritÃ e la Giustizia.

Mi rivolgo a tutti coloro il cui cuore anela quei principi morali eterni come la giustizia terrena e lâ€™anima assetata di veritÃ , senza i quali la nostra civiltÃ non sopravviverÃ .

Mi rivolgo a chiunque aspiri a guarire la nostra societÃ da questa epidemia nichilista, una malattia esistenziale universale. Mi rivolgo a chiunque possa contribuire alla trasformazione della nostra societÃ e possa incarnare la nobile categoria di ESSERE UMANO che desideri un Futuro di autentica elevazione Socio-Umanitaria.

Un tempo, coloro che assumevano il nobile e anche sacro compito di rappresentare una popolazione avevano il dono dellâ€™illuminazione spirituale e lo facevano promuovendo quello che chiamo Benessere Interno Lordo (B.I.L), un cocktail di benessere spirituale e materiale per cui la societÃ veniva guidata verso un autentico benessere di sviluppo, di prosperitÃ e di progresso e governata secondo leggi morali eterne e immutabili. I politici non solo erano persone PerBene, ma avevano in dote un patrimonio di sapienza e di conoscenza e per questo, erano considerati una sorta di vicari di Cristo sulla Terra.

Oggi l’enfasi dello sviluppo si Ã¨ concentrata quasi esclusivamente sulla crescita economica, il cd Prodotto Interno Lordo (P.I.L) un meccanismo suicida inventato dai padroni del denaro e del mondo che contribuisce a produrre quasi tutto ciÃ² che non serve e induce e conduce lâ€™ESSERE UMANO a non pensare, sacrificando tutte le altre dimensioni essenziali ed esistenziali: dallo sviluppo delle qualitÃ spirituali piÃ¹ elevate, alla coltivazione di abitudini salutari, fino allâ€™arte della convivenza armoniosa e dell’amore reciproco.

Il nostro destino Ã¨ influenzato da un elevato numero di fattori diversi e contrastanti che ha portato la nuova civiltÃ a squilibri sistemici profondi e quindi ad una crisi sistemica globale: dalle crisi sociali, a quelle economiche, dalle crisi climatiche a quelle ecologiche e poi, quelle epidemiche-pandemiche e politiche, non importa se vere o false, ci affliggono tutte e comunque e da tempo per questa nostra societÃ , lâ€™unica soluzione prospettata dai misantropi mondialisti Ã¨ la â€˜soluzione delle soluzioniâ€™, e cioÃ¨ la terza guerra mondiale, una catastrofe di proporzioni apocalittiche per lâ€™intera umanitÃ . Non si pensa e non si parla dâ€™altro.

Ma io credo che, anche grazie al nostro piccolo contributo, il Risveglio delle Coscienze e quindi il Rialzarsi di quei popoli della terra dotati di fede e di ragione, â€˜il problema dei problemiâ€™, non sarÃ risolto dalla â€˜soluzione delle soluzioniâ€™, ma dovrÃ obbligatoriamente essere risolto attraverso il dialogo, la diplomazia e tutte le vie pacificheÂ possibili e impossibili.

Armando Manocchia