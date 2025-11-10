Prodi: ‘referendum contro l’unanimitÃ  che paralizza l’UE’

Romano Prodi

Un referendum informale in tutta Europa per chiedere ai cittadini se vogliono superare l’unanimitÃ  che paralizza le decisioni Ue, stretti nella tenaglia tra Stati Uniti di Trump e Cina. La proposta di Romano Prodi, ex presidente della Commissione europea ed ex premier italiano, al convegno “Cristianesimo Coscienza dell’Europa” organizzato a Camaldoli da Il Regno, comunitÃ  camaldolese e Comece.

“Serve fare politica, se accettiamo l’unanimitÃ  non facciamo politica – spiega Prodi a margine del convegno -.Â Democrazia vuol dire svegliare il popolo. Io dico, perchÃ© non facciamo un referendum informale che votino tutti gli europei, chiedere a loro se vogliono l’unanimitÃ  o no, se finalmente vogliono che l’Europa possa decidere”.

L’ex presidente della Commissione critica la posizione italiana: “Mi ha colpito moltissimo come il presidente del consiglio italiano abbia detto ‘noi non siamo per abolire l’unanimitÃ  perchÃ© dobbiamo prendere le grandi decisioni nel paese’. Allora, che Europa Ã¨? Vogliamo l’Europa dei mercanti? Di una piccola unione doganale? Se siamo divisi, come sta capitando adesso fra americani, russi e cinesi, fanno quello che vogliono. Se non vogliamo contar nulla e non vogliamo stare insieme, ditelo”.Il rischio, secondo Prodi, Ã¨ dell’isolamento nazionale:

“L’interesse nazionale non puÃ² risolvere i problemi di un mondo in cui c’Ã¨ la Cina e ci sono gli Stati Uniti. Io non faccio a pugni con uno che Ã¨ dieci volte piÃ¹ forte di me. L’Europa, oltre che essere la patria dei diritti e delle libertÃ , che non Ã¨ poco, ha una enorme forza economica che se noi la mettiamo assieme politicamente abbiamo un ruolo quantomeno di mediatori e arbitri”.Â  ASKANEWS

